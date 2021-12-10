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Başkan Gürsoy'dan fırın denetimi

Başkan Gürsoy'dan fırın denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bitlis'in Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçede faaliyet gösteren fırınları denetledi.

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçede faaliyet gösteren fırınları denetledi.

Haksız kazanç elde edilmesini önlemeye yönelik başlatılan ve Belediye Başkanı Necati Gürsoy'un da katıldığı denetimlerde ekmeğin gramajı, fiyat tarifesi, hijyen ve temizlik kuralları ile portör muayeneleri kontrol edildi. Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için denetimleri sıklaştırdıklarını ifade eden Belediye Başkanı Gürsoy, "Son zamanlarda döviz kurundaki hareketler bahane edilerek, haksız kazanç elde edilmesini önlemek ve tüketici haklarını korumak amacıyla belediye olarak fırınlarımızda denetimler gerçekleştirdik. Yaptığımız denetimlerde ekmeğin gramajı, fiyat tarifesi, hijyen ve temizlik kuralları ile birlikte çalışanların portör muayeneleri kontrol edildi. Kurallara uygun üretim yapan esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşımızı yakından ilgilendiren her konuda olduğu gibi gıda üretimi ve denetiminde de aynı hassasiyeti sürdüreceğiz" dedi. - BİTLİS

Başkan Gürsoy'dan fırın denetimi

Başkan Gürsoy'dan fırın denetimi

Başkan Gürsoy'dan fırın denetimi

Başkan Gürsoy'dan fırın denetimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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