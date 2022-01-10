Başkan Gürkan, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımını ziyaret etti

MALATYA (Bültenler) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Süper Lig'in 21. Haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Öznur Kablo Yeni Malatya spor'un antrenmanını ziyaret ederek teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Başkan Gürkan'a Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Öznur Kablo Yeni Malatya spor Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Çelebi, ESOB'a bağlı oda başkanları ve taraftarlar eşlik etti.

Son maçlarda yapılan hakem hatalarından dolayı Öznur Kablo Yeni Malatya spor'un haksızlığa uğradığını ve bu anlamda ilgili yerlerle görüşmeler yaptığını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, " Malatya spor'umuzun yanında olma günüdür. Bizlerde bugün takımımızı ziyaret ediyoruz ve desteklerimizi teyit ediyoruz. Yeni Malatya spor'umuzun özellikle son oynanan Kayseri spor ve Trabzon spor maçlarında büyük haksızlığa uğradığını müşahede ettik. Bu haksızlığı telin ettiğimizi ifade etmek istiyorum.Bu anlamda Türkiye Futbol Federasyonu ve Gençlik Spor Bakanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde Malatya spor'umuza yapılan haksızlıkların bir an evvel son bulması noktasındaki isteklerimizi Malatya halkı adına ifade ettik. Yeni Malatya spor'umuzun değerli futbolcuları ve teknik heyeti sahada ter dökerken, bir taraftan da milyonların arkasında olduğu Yeni Malatyasporluların gönüllerini hüsrana uğratmak hiç kimsenin hakkı, hukuku ve haddi değildir. Özellikle futbol federasyonuna, hakemler kuruluna ve Gençlik ve Spor Bakanlığımıza sesleniyorum. İnsanlarımızın duygularını köreltmenin hiç kimsenin hakkı olmadığını ifade etmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte Yeni Malatya spor'umuza başarılar diliyorum. Hakemlerimizin tarafsız ve objektif uygulamalarını sahada görmek istediğimizi belirtmek istiyorum. Teknik Direktörümüz Marius Şumudica'nın şahsında futbolcularımızın çalışmalarını tebrik ediyorum. Bugün ligde bulunduğumuz yer iyi bir yer değil. Bu haftadan itibaren bütün futbolcularımıza ve teknik heyetimize güvenimizi teyit ederek galibiyet serisine başlamalarını temenni ediyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a destekleri için teşekkür eden Öznur Kablo Yeni Malatya spor Teknik Direktörü Marius Şumudica, "Şehrimizin büyüklerini yanımızda görmemiz benim için çok önemli bir şey. Bu bize daha çok güven veriyor. Herkesin ifade ettiği ve tüm Türkiye'nin de gördüğü gibi son iki, üç maçtır resmen hakemlerin katliamına uğruyoruz. Türkçe öğrenmeye başladım ve Türkiye'de spor kanallarını izliyorum. Herkes bizimle aynı fikirde. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve diğer büyüklerimize söz veriyorum yeni gelen transferlerimizle birlikte yeni bir film yapıyoruz. Bu filmin başrolünde ben olacağım ve Yeni Malatyaspor süper ligde kalacak söz veriyorum ama artık yapılan yanlış kararlardan dolayı yeter diyoruz" ifadelerini kullandı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takım kaptanlarından Sadık Çiftpınar ise, " Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız ve oda başkanlarımıza bizlere verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Bu destek bizi daha güçlü kılıyor, daha özgüvenli oluyoruz. Yapılan haksızlıklara bütün Türkiye şahit oldu. Bundan sonra sahaya çıktığımızda hepsini unutup gerekirse yapılan haksızlıklara karşı da fazla mücadele verip hepsinin yenerek toplayabildiğimiz kadar puan toplayarak takımımızı ligde bırakmak adına üstümüze düşen görevin fazlasını yapmak durumundayız. Önümüzde Cuma günü oynayacağımız Göztepe maçı var. Bizim için çok önemli bir maç bununda bilincindeyiz. Mazeretsiz, koşulsuz, şartsız sahaya çıkacağız. Takımımızı ligde tutmak adına bir galibiyetle ateşi fitilleyip seri galibiyetlerle takımımızı ligde tutacağız" dedi.

Başkan Gürkan açıklamaların ardından teknik heyet ve futbolculara tatlı ikramında bulundu.

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