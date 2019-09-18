Başkan Gürkan, esnafları makamında ağırladı

18.09.2019 18:13

Malatya'da Ticaret İl müdürü Ahmet Demirbağ ve kentteki esnaf oda ve kooperatif temsilcilerinden oluşan heyet, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.



Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren ve Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, Mahrukatçılar Odası Başkanı Orhan Özbek birlikte Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.



Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren; "Ahi heyetimiz, komitemiz ile beraber Ahilik Haftası münasebetiyle Başkanımız Selahattin Gürkan'ı ziyarette bulunduk. Başkanımız, her zaman esnafımızın yanında oldu. Bundan sonra bizlerin üzerine bir görev düştüğü zaman bizler her zaman yanındayız" dedi.



Ahilik kültürünün mutlaka sonraki nesillere aktarılması gerektiğini söyleyen Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ; "32'incisini kutlamakla olduğumuz Ahilik Haftası münasebetiyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret ediyoruz. Biz kutlama komitesi üyeleri olarak, bu görevi yapmaya çalışıyoruz. Başkanımızın bu konuda bizlere büyük destekleri var, çok teşekkür ederiz" diye konuştu.



Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, "Bugünde Şehr-i Emin oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız. Her zaman esnafın yanında olacağına yürekte inanıyorum. Bugüne kadar yapmış olduğu desteklerden dolayı Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da Malatya'mız için, ülkemiz için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" ifadesini kullandı.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gürkan, "AAhi Evran teşkilatının Selçuklulardan gelen, Osmanlılarda devam eden ve Cumhuriyetimizin içerisinde de bu ahlakın devam ettirilmesi hem esnaf arkadaşlarımız açısında önemli bir gelişmedir" dedi. Başkan Gürkan, "Esnaf Odaları olsun, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifimiz olsun, hep devletinin milletinin yanında olmuştur. Esnaflarımız 15 Temmuz'da dimdik darbe girişiminin karşısında durmuşlardır" ifadelerine yer verdi. Gürkan, "Yerel yönetimler olarak, hem yerinde yönetim mantığı içerisinde, hem de katılımcı belediyecilik ilkesi çerçevesi içerisinde şehri yönetirken, şehrin geleceğini planlarken, muhakkak sivil toplum örgütleri olsun, derneklerimiz, odalarımız, kanaat önderlerimiz ve yerel önderlerimizin onların fikir ve düşünceleri bizler için ilham kaynağı olmuştur. Rol model olmuştur. Yön pusulamızın oluşmasında önemli etken olmuştur. Esnafımızın vatanına, milletine, bayrağına, ülkesine bağlı olması ve bunu güçlü bir şekilde haykırması, devletin değerlerine bağlı olması bizleri ziyadesiyle memnun ediyorlar. İnşallah memleketimize ve milletimize bir daha 15 Temmuzlar ve ona benzer darbelerin yaşanmamasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.



Başkan Gürkan son olarak, "Ahilik Haftasını tekrardan tebrik ediyorum, kutluyorum. Esnafımıza bol ve helal kazançlar temenni ediyorum. Esnaf teşkilatımızın birlik ve beraberlik içerisinde olması bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Bu ziyaret dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.



Heyet, Belediye Başkanı Gürkan'a çiçek vererek, desteği nedeniyle teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA