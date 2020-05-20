Başkan Gürbüz: "Pandemi süreci, bisiklet yolu projemizin önemini artırdı"
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Başkan Gürbüz: "Pandemi süreci, bisiklet yolu projemizin önemini artırdı"

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kentte hayata geçirdikleri bisiklet yolu projesinin, pandemi sonrasında sosyal mesafe uyumlu en iyi ulaşım aracının bisiklet olduğu gerçeği ile birlikte ayrı bir anlam ve önem kazandığını söyledi.

Başkan Gürbüz:
20.05.2020 14:30 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:30

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kentte hayata geçirdikleri bisiklet yolu projesinin, pandemi sonrasında sosyal mesafe uyumlu en iyi ulaşım aracının bisiklet olduğu gerçeği ile birlikte ayrı bir anlam ve önem kazandığını söyledi.

Başkan Gürbüz, pandemi sürecinde en güvenli ulaşım aracı haline gelen bisiklet kullanımını artırmak için halihazırdaki 60 kilometrelik bisiklet yolunu, kentin bir ucundan diğer ucuna kadar genişleteceklerini ifade etti.

Elbistan'ı 'bisiklet dostu' kent yapma sloganı ile geçtiğimiz yıl başlattıkları bisiklet yolu projesinde 60 kilometrelik bir ağa ulaştıklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 34 caddenin dönüşümünün de yapıldığının bilgisini verdi.

Avrupa'daki şehirlerle yarışabilecek bir bisiklet yolu projesi hazırladıklarını kaydeden Başkan Gürbüz, hayata geçirdikleri bisiklet ağlarının, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınında sağlık açısından ayrı bir önem kazandığının altını çizdi.

Başkan Gürbüz, şöyle konuştu:

"Halkımıza, Elbistan'ı yaşanabilir kent yapma sözü vermiştik. Bisiklet yolu projemiz de bu hedefimizin önemli bir sacayaklarından biriydi. Bunun için de 34 caddemizde toplam 87 kilometrelik bir bisiklet ağı oluşturmayı hedefliyoruz. Bunun 60 kilometrelik bölümü kullanıma açılmış durumda. Bu proje ortaya çıktığında; ne dünyanın ne de bizim gündemimizde Covid-19 diye bir küresel salgın yoktu. Şuan dünyaya bakış açımızı değiştiren bir pandemi sürecini yaşıyoruz. Bu sürecin hayatımıza getirdiği en önemli şart ise 'sosyal mesafe' kuralı oldu. 'Yeni normal dönem' olarak isimlendirilen bu süreçte sosyal mesafe kuralıyla birlikte birçok alışkanlığımız değişmek zorunda kaldı. Ulaşım tercihleri de bu değişimden nasibini aldı. İnsanlar, sosyal mesafeyi ayarlayabilecekleri, bağımsız ve özgürce tek başınıza hareket edecekleri bisikleti daha çok kullanmaya başladı. Yeni ve güvenli bir ulaşım modeli arayışının başladığı dünya genelinde Elbistan olarak biz daha önceki adımlarımız sayesinde çok şanslı bir konuma geldik."

Projenin ileriki dönemlerde bisiklet istasyonları ile destekleneceğinin ve vatandaşları bisiklet kullanmaya teşvik edecek çalışmalara da ağırlık vereceklerinin altını çizen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, "Pandemi süreciyle birlikte yıldızı daha çok parlayan bisikleti, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası yapma yönünde adımlarımız sürecek. Bisiklet altyapısı ve kullanma kültürü konusunda Avrupa ile yarışır duruma gelmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın bakkala, markete, camiye, pazara, okula gidiş gelişlerinde bisiklet kullanımını teşvik edici bir takım organizasyonlarımız olacak. Biz, 'yol yaptım oldu' mantığı ile hareket etmiyoruz. Sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi, bisiklet kullanımının özendirilmesini bisiklet istasyonları ile destekleyeceğiz. Halkımızı yeni normal dönemin en sağlıklı ve gözde ulaşım aracına yönelmeleri noktasında üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmaya gayret göstereceğiz" görüşlerini aktardı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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