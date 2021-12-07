Başkan Gündoğdu, Yaşlı Vatandaşları Yalnız Bırakmıyor

Yaklaşık iki yıldır etkisini sürdüren pandemiden en çok etkilenenlerin başında şüphesiz 65 üstü yaşlılar geliyor. Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu'da normal zamanlardan daha sık yaşlılarla bir araya gelmeye çaba gösteriyor. Ferizli merkez ve mahallelerde yaşayan yaşlı insanları ziyaret ederek onlara moral veriyor. Sıkıntısı olan yaşlıların ihtiyaçlarını karşılayan Başkan Gündoğdu, yaşlılara her anlamda destek olmaya çalışıyor. İlgi ve alakadan memnun olan yaşlı vatandaşlar ise başkanın bu duyarlılığından olan memnuniyetlerini dile getiriyor.

Bereket, büyüklerimizin yanındadır.

Yaşlı vatandaşlarla yakından ilgilenen Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, "Gününü evlerinde geçiren yaşlılarımızı ziyaret ederek, onların yalnızlıklarını bir nebze olsun kendilerine unutturmaya çalışıyoruz. Onlar bizim büyüğümüz, kıymetlilerimiz, değerimizdir. Bereket, büyüklerimizin yanındadır. Büyüklerimizle sık sık bir araya geliyoruz. Onlarla sohbet ediyoruz. Varsa bir sıkıntıları çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bizlerde onların bir evlatlarıyız. Her zaman yanlarında olduğumuzu onlara hissettirmeye çalışıyoruz. Onları unutmamak, her daim yanlarında olmamız gerekmektedir" dedi.

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