Başkan Günaydın'dan Yeni Yıl Mesajı

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Günaydın mesajında, acı ve tatlı hatıralarla bir yılın daha geride kaldığını belirtti.

Isparta Belediyesi olarak 2018'deki hedeflerini gerçekleştirebilmenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Günaydın, başkanlık sürecinde vatandaşların refah, huzur ve mutluluğu adına ciddi adımlar atıldığını kaydetti.

Günaydın, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Yatırım ve Sevgi Dönemi olarak belirlediğim başkanlık süreçlerimde ortaya konan projeler, yapılan yatırımlarla, Isparta'mız yaşanabilir şehirler arasında birincilikler elde etmiştir.

Yeni yılda ve daha nice yıllarda büyük milletimizin gücüne inanarak, ümidimizi canlı tutarak, karamsarlığa kapılmadan, yorulmadan, kardeşlik hukukuna sadık kalarak medeniyetimizi yükseltebileceğimiz bilinmelidir.

2019 yılında kavga yerine barışın, çatışma yerine uzlaşmanın, hiddet yerine sağduyunun, yoksulluk yerine zenginliğin, ayrılık yerine kucaklaşmanın ve bütünleşmenin egemen olması en öncelikli dileğim ve beklentimdir."

Kaynak: AA