Başkan Gümüş'ten öğrencilere sürpriz telefon
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Gümüş'ten öğrencilere sürpriz telefon

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, LGS-TYT ve AYT sınavlarına girecek öğrenciler için belediye ve İşler Yayın Grubu ile ortak hazırlanan, on-line ücretsiz deneme sınavına giren ve derece elde eden gençleri telefonla arayarak tebrik etti.

Başkan Gümüş'ten öğrencilere sürpriz telefon
15.06.2020 19:46 | Son Güncelleme: 15.06.2020 19:49

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, LGS-TYT ve AYT sınavlarına girecek öğrenciler için belediye ve İşler Yayın Grubu ile ortak hazırlanan, on-line ücretsiz deneme sınavına giren ve derece elde eden gençleri telefonla arayarak tebrik etti.

İlk olarak Volga Aslan ile görüşen ve sınavdaki başarından dolayı tebrik eden Başkan Gümüş Aslan'a eğitim hayatında başarılar dileyerek, belediyeye çay içmeye davet etti. Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün kendisini telefonla aradığına önce şaşıran, sonrasında mutlu olan Kadir Erdemli ise Başkan Gümüş'e teşekkür etti.

Görüşmesine Sema Sultan Yıldırım'ı arayarak devam eden Başkan Gümüş, Yıldırım'a "Hangi bölüme ve üniversiteye gitmek istiyorsun? diye sordu. Yıldırım, Tıp bölümünü tercih etmek istediğini Eskişehir, Ankara veya İzmir'e gitmek istediğini söyledi.

Sınava Muğla'nın Ula ilçesinden giren Teoman Karayiğitoğlu ile görüşen Başkan Gümüş Teoman'a hangi okulda okuduğunu ve üniversitede hangi bölümü tercih etmek istediğini sordu. Milas Fen Lisesi'nde okuduğunu söyleyen Teoman Karayiğitoğlu Tıp Fakültesini tercih etmek istediğini söyledi. Görüşmede Başkan Gümüş Teoman'ı tebrik ederek, "Ailene selam söyle. Belediyemize çay içmeye de bekliyorum" dedi.

Telefon görüşmesinde kendisini Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün aradığına inanmayan Sema Erdem ise önce arkadaşlarının kendisine şaka yaptığını sandı. Daha sonra gerçeği öğrenen Sema Erdem, Başkan Gümüş'ün üniversitede hangi bölümü tercih etmek istediğini sorusuna, 'Uçak Mühendisliğini' düşündüğünü söyledi. Sema Erdem'i sınavdaki başarısından dolayı tebrik eden Başkan Gümüş, "Ailene selam söyle. Seni belediyeye bekliyorum, çay içeriz beraber" dedi.

Daha sonra sınava Bodrum'dan katılan Şeyma Çakır ile görüşen Başkan Gümüş, "Ben seni tebrik etmek için aradım. Başarılarının devamını diliyorum, yolun açık olsun. Menteşe'ye geldiğin de seni belediyeye bekliyorum. Arkadaşlarını da getirmeyi unutma" dedi.

Belediyenin açtığı online deneme sınavında dereceye girdiğini Başkan Gümüş'ten öğrenen Aslı Sinop ise, "Haberim yoktu. Bilmiyordum. Şaşırdım. Çok teşekkür ederim." dedi.

Telefon görüşmesine sınava Bodrum'dan katılan ve üniversitede psikoloji bölümüne gitmek istediğini söyleyen Aslı Sinop ile devam eden Başkan Gümüş "Sınavda dereceye girdiğini benden duymuş oldun. Seni tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum, ailene selamlarımı ilet." dedi.

Son olarak Yaren Bilginer ile görüşen Başkan Gümüş, "Belediyemizin açmış olduğu sınavda dereceye girmişsin. Seni tebrik ediyor, en kısa zamanda belediyemize çay içmeye bekliyorum." dedi.

Görüşmede Başkan Gümüş'e teşekkür eden Yaren Bilginer, üniversitede İç Mimarlık düşündüğünü söyledi.

Telefon görüşmeleri sonrası açıklamada bulunan Başkan Gümüş, "Salgında evlerinden çıkamayan öğrenciler için belediye olarak İşler Yayın Grubu ile ortak ücretsiz online deneme sınavı hazırlamıştık. Sınava Bodrum'dan, Ula'dan Muğla'nın dört bir köşesinden katılım oldu. Bu bizi çok mutlu etti. Bende telefonla gençlerimizi arayarak, onlara sürpriz yapmak istedim. Görüşmelerimiz çok güzel geçti. Online ücretsiz deneme sınavımıza katılan tüm gençlerimize teşekkür ediyorum. Sınavlarda hepsine başarılar diliyorum. Gençler bizim geleceğimiz, yarınlarımız. Menteşe Belediyesi olarak öğrenci kardeşlerimizin eğitimlerine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu Haber
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı Haber
Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip Haber
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada! Haber
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada!
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Kolide havasızlıktan boğularak telef olan 4 piton, X-ray'de görüldü
Kolide havasızlıktan boğularak telef olan 4 piton, X-ray'de görüldü
Tartışmaların odağındaki Haliç'ten Çevre Bakanlığı su numunesi aldı
Tartışmaların odağındaki Haliç'ten Çevre Bakanlığı su numunesi aldı
Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek
Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek
İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor
İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi
Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi
Sokak ortasında başını taşla ezip öldürdü! Kan donduran olayı kamera anbean kaydetti
Sokak ortasında başını taşla ezip öldürdü! Kan donduran olayı kamera anbean kaydetti
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü
Kayıplarını tekrar kazanan altının gram fiyatı 379,5 liradan işlem görüyor
Kayıplarını tekrar kazanan altının gram fiyatı 379,5 liradan işlem görüyor
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
Haftalık burç yorumları 15 - 21 Haziran: Bu hafta burçları neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 15 - 21 Haziran: Bu hafta burçları neler bekliyor?
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği 'Parsel parsel sattı' sözlerine açıklık getirdi
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği "Parsel parsel sattı" sözlerine açıklık getirdi
Kandilli Rasathanesi'nden Bingöl depremine ilişkin açıklama: Artçı sarsıntılar 10 gün sürecek
Kandilli Rasathanesi'nden Bingöl depremine ilişkin açıklama: Artçı sarsıntılar 10 gün sürecek
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Bingöl depreminin Marmara'yı etkilemesi mümkün değil
Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Bingöl depreminin Marmara'yı etkilemesi mümkün değil
Adem Büyük ve Ryan Donk cezalı duruma düştü! Gaziantep maçında yoklar
Adem Büyük ve Ryan Donk cezalı duruma düştü! Gaziantep maçında yoklar
Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik hakeme tepkili: Allah hesabını sorar, yazıklar olsun
Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik hakeme tepkili: Allah hesabını sorar, yazıklar olsun
Marcelo Saracchi hakemin kararını eleştirdi: Uydurma bir penaltı verdi
Marcelo Saracchi hakemin kararını eleştirdi: Uydurma bir penaltı verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mehmet Muş Donald Trump Halife Hafter Musa Farisoğulları
Magazin Şeyma Subaşı Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Metin Oktay Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Başkan Gümüş'ten öğrencilere sürpriz telefon - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 19:50:41. #1.14#
title