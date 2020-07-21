Başkan Gültekin: "Verilecek her türlü göreve hazırız" Kütahya Ticaret Borsası (KÜTBO) Yönetim ve Meclis üyelerinden oluşan heyet, Kütahya Valisi Ali Çelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kütahya Ticaret Borsası (KÜTBO) Yönetim ve Meclis üyelerinden oluşan heyet, Kütahya Valisi Ali Çelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarete, KÜTBO Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin, Meclis Başkanı Halit Topbaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Okumuş, Sayman üye Ali Doğanay, Meclis Üyesi İsmail Akıncı ve Genel Sekreter Yasemin Yol katıldı.

Kütahya Valiliği'ne atanarak göreve başlayan Vali Ali Çelik'e 'hayırlı olsun' dileklerini sunan KÜTBO heyeti, Ticaret Borsası'nın organizasyon yapısı, gerçekleştirdiği faaliyet ve projeleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu. KÜTBO Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin, Kütahya'da çağdaş ve modern borsa anlayışı ile hizmet verdiklerini vurgulayarak, verilen yetkiler çerçevesinde Kütahya'yı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını belirtti.

Başkan Gültekin, KÜTBO olarak Kütahya'nın tarım ve hayvancılık alanında gelişimine katkı sağlayacak önemli çalışmalara imza atıldığını ifade ederek, "Borsamız bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada ilimize faydalı olacak projelerle hedeflediği vizyona ulaşmaya çalışacaktır. Bu konuda işbirliği içerisinde verilecek görevlere hazırız" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA