Başkan Güler'den Köşk arıtma tesisi açıklaması

ANKARA (İHA) - Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, ilçenin önemli bir sorunu haline gelen Köşk Arıtma Tesisi Projesi'nin bir an önce yapılıp tamamlanması için Ankara'ya giderek iller Bankası'ndan Köşk Arıtma Tesisi Projesi!'ne tahsisli 27 milyon lira tutarında kaynak tahsis ettirdiklerini açıkladı.

Köşk ilçesinin en önemli ihtiyaçlarından birinin arıtma tesisi olduğunu ve bu sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini ifade eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, konuyla ilgili açıklamasında "Köşk, Azmak mevkii 3967 parselde kurulacak arıtma tesisi için 2018 yılında ihaleye çıkılacağı duyurulmuş ve 2020 yılının Şubat ayı Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında 10 Milyon TL kredi kredi kullanma kararı alınmıştı. İlçemizde kurulacak arıtma tesisi için Ankara'ya giderek AK Parti Aydın Milletvekillerimizin de desteği ile İller Bankası'ndan Köşk Arıtma Tesisi Projesi'ne tahsisli ASKİ'ye 27 Milyon TL kaynak tahsis ettirdik. Projenin bir an önce tamamlanması hem halkımızın sağlığının hem de çevrenin korunması açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle Köşk Arıtma Tesisi Projesi'nin bir an önce tamamlanmasını bekliyoruz" diye konuştu. - AYDIN

