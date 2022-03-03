Başkan Güler'den evi yanan aileye 'geçmiş olsun' ziyareti - Haberler

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Başkan Güler'den evi yanan aileye 'geçmiş olsun' ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Güler'den evi yanan aileye 'geçmiş olsun' ziyareti

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Beyköy Mahallesi Köprü Sokak'ta meydana gelen yangında evleri yanan Ahmet Özlem ve ailesini ziyaret ederek yangının yaralarının en kısa sürede sarılacağını belirtti.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Beyköy Mahallesi Köprü Sokak'ta meydana gelen yangında evleri yanan Ahmet Özlem ve ailesini ziyaret ederek yangının yaralarının en kısa sürede sarılacağını belirtti.

Köşk'ün Beyköy Mahallesi'ndeki bir evde meydana gelen yangında, evin bir bölümü kullanılmaz hale gelirken, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, evi yanan aileyi ziyaret etti. Yangın hakkında ekiplerden bilgi alan ve tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu belirten Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "Ailemizin, yangından erken haberdar olmaları can kaybının önüne geçmiş, herhangi bir yaralanmamanın da olmaması bizim için sevindirici. Evleri yanan Özlem Ailesinin üzüntüsünü paylaşıyoruz. Bizde Köşk Belediyesi olarak ailenin mağduriyetlerini gidermek içi maddi ve manevi elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi. - AYDIN

Başkan Güler'den evi yanan aileye 'geçmiş olsun' ziyareti

Başkan Güler'den evi yanan aileye 'geçmiş olsun' ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Nuri Güler, Yerel, Haberler

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