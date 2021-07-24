Başkan Güder, Basın Bayramı'nı kutladı

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımlayarak, zor şartlarda büyük bir özveriyle kamuoyunu hızlı ve etkili bir biçimde bilgilendirmek amacıyla gece gündüz demeden çalışan tüm basın mensuplarının...

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımlayarak, zor şartlarda büyük bir özveriyle kamuoyunu hızlı ve etkili bir biçimde bilgilendirmek amacıyla gece gündüz demeden çalışan tüm basın mensuplarının Basın Bayramı'nı kutladı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Güder, bin bir güçlük ve emekle halkın haber alma özgürlüğü için çalışan basın emekçilerinin toplumdaki yerinin çok değerli olduğunu belirtti. Basın çalışanlarının halkın sesi olduğuna vurgu yapan Başkan Güder, mesajında, "Basın; halkın gözü, kulağı, sesi ve düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili aracı, çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez en önemli kurumlarından birisidir. Meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı ile görevini yerine getiren özgür basının, demokratik toplum düzeninin ve demokrasilerin en büyük güvencesidir. Değerli basın çalışanlarımız ise her türlü olumsuz koşullara rağmen gece gündüz, yaz kış demeden büyük bir fedakarlıkla görevlerini ifa ederek, sağlıklı kamuoyu oluşmasına, halkımızın gerçekleri öğrenmesine ve bireysel hak ve özgürlüklerin gelişmesine çok büyük katkı sunmaktadırlar. Milletimizin sesi ve vicdanı olan basınımız, 15 Temmuz sürecinde de vatan hainlerinin darbe girişimine karşı dik bir duruş sergileyerek milletimizin yanında yer almış, darbe girişiminin bertaraf edilmesinde de önemli bir görev üstlenmiştir. İlkeli, etik, hak ve adaletten yana, kişi hak ve özgürlüklerine saygılı, basın meslek ilkelerine bağlı bir anlayışla mesleğini icra eden basın çalışanlarımızın Battalgazi'mizin ve İlimizin sosyal, kültürel ve ekonomik alandaki gelişmesinde ve kalkınmasında katkı sahibi olacağına inancım tamdır. Ayrıca her zorluğa rağmen görevini başarıyla sürdüren, şehrimizin sesi, gözü, kulağı ve aynası olan kıymetli basın emekçilerimize teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; özverili şekilde görevini yerine getiren değerli tüm basın çalışanlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyor, görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden tüm basın mensuplarımıza da Yüce Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı