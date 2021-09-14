Başkan Gökhan Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Yönetimi ile Bir Araya Geldi

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Ahilik Haftası nedeniyle gerçekleştirdiği Esnaf Odaları ve Kooperatifleri ziyaretlerine devam ediyor.

13-19 Eylül 2021 tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası nedeni ile esnaf buluşmalarını sürdüren Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 14 Eylül 2021 Salı günü CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık ile birlikte Küçük Sanayii Sitesi Yapı Kooperatifi'ni ziyaret etti. Küçük Sanayii Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Sezai Kahraman ve yönetiminin Ahilik Haftasını kutlayan Başkan Gökhan, sanayi sitesinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Gökhan, karşılıklı sohbet ortamında geçen ziyarette sanayi sitesi esnaflarının sorunlarını dinlerken, gelen talepleri de not aldı.

14. 09. 2021 16: 43

Habermetre - Son Dakika Haberleri