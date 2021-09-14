Başkan Gökhan Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Yönetimi ile Bir Araya Geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Gökhan Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Yönetimi ile Bir Araya Geldi

Habermetre - Haberler | Toplum
Başkan Gökhan Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Yönetimi ile Bir Araya Geldi

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Ahilik Haftası nedeniyle gerçekleştirdiği Esnaf Odaları ve Kooperatifleri ziyaretlerine devam ediyor.

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Ahilik Haftası nedeniyle gerçekleştirdiği Esnaf Odaları ve Kooperatifleri ziyaretlerine devam ediyor.

13-19 Eylül 2021 tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası nedeni ile esnaf buluşmalarını sürdüren Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 14 Eylül 2021 Salı günü CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık ile birlikte Küçük Sanayii Sitesi Yapı Kooperatifi'ni ziyaret etti. Küçük Sanayii Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Sezai Kahraman ve yönetiminin Ahilik Haftasını kutlayan Başkan Gökhan, sanayi sitesinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Gökhan, karşılıklı sohbet ortamında geçen ziyarette sanayi sitesi esnaflarının sorunlarını dinlerken, gelen talepleri de not aldı.

14. 09. 2021 16: 43

Habermetre - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Yevgeniy Ziniçev
Magazin Beren Saat Mehmet Erdem Vildan Atasever
Spor Marcao Mesut Özil Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ertuğrul Gazi Abdullah Avcı Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Gökhan Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Yönetimi ile Bir Araya Geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 18:11:13. #1.12#