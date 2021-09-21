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Başkan Gökhan Çalışma Ofisi

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Başkan Gökhan Çalışma Ofisi

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Öğretim Görevlisi Zafer Karadayı'nın sahibi olduğu teknoloji ofisini ziyaret etti.

"Arttırılmış Gerçeklik Resim Çizim Gösterimi" ile 58. Uluslararası Troia Festivali'nde kentlilere keyifli bir sunum hazırlayan Öğr. Gör. Zafer Karadayı'nın teknoloji ofisine gerçekleştirdiği ziyaretteBaşkan Gökhan'a Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti.

Ziyarette Karadayı ve ekibi ile bir araya gelen Başkan Gökhan, arttırılmış sanal gerçeklik teknolojisi projelerinin yanı sıra ofis çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Ardından çalışma ofisini de gezen Başkan Gökhan, teknoloji ofisinde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleme fırsatı buldu.

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