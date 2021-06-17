Başkan Gökhan Atık Su Arıtma Tesislerinde İncelemede Bulundu

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Belediyesi çalışmalarını yerinde incelemek amacı ile gerçekleştirdiği teknik inceme gezileri kapsamında Çanakkale Merkez ve Güzelyalı'daki Atık Su Arıtma Tesisleri'ni ziyaret etti.