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Başkan Gökhan Aşı Çadırını Ziyaret Etti

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Başkan Gökhan Aşı Çadırını Ziyaret Etti

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İl Sağlık Müdürlüğü'nce İskele Meydanı'na kurulan aşı çadırını ziyaret etti.

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İl Sağlık Müdürlüğü'nce İskele Meydanı'na kurulan aşı çadırını ziyaret etti.

Aşı çadırında sağlık çalışanları ile bir araya gelen Başkan Gökhan, aşılama çalışmalarına ilişkin bilgi alırken, pandemi sürecinin en başından bu yana canla başla çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Ziyarette kentlilerle de sohbet etme fırsatı bulan Başkan Gökhan, Covid-19 salgını ile mücadelede aşının en önemli silah olduğunu vurgulayarak, pandemi öncesindeki sağlıklı günlere dönebilmek için tüm vatandaşlara aşı olma çağrısında bulundu.

14. 09. 2021 11: 06

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Haber: Başkan Gökhan Aşı Çadırını Ziyaret Etti - Haberler
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