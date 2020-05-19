Başkan Geylani: "Projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz"
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Başkan Geylani: "Projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5. Bölge Müdürü Ecvet Doğan ve Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ile birlikte Van Gölü'nün Tatvan sahillerinde yapılacak projelerle ilgili inceleme ve yer tespitinde bulundu.

Başkan Geylani:
19.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:10

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5. Bölge Müdürü Ecvet Doğan ve Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ile birlikte Van Gölü'nün Tatvan sahillerinde yapılacak projelerle ilgili inceleme ve yer tespitinde bulundu.

Tatvan Feribot İskelesi'nden sahil şeridinin bir diğer ucu olan polis noktasına kadar yürüyerek incelemelerde bulunan heyet, ilk olarak Tatvan sahilinde biriken atıkların kalıcı olarak temizlenmesi konusunda çalışmaların yapılacağını belirtti. Sahil parkında bulunan iskelenin büyütülerek gemi ve tekne barınağına dönüştürülmesi çalışmalarına da başlanılacağı belirtildi. Tatvan sahil kıyısında yeni iskelelerin yapılması, sahil yürüme bandının iyileştirilmesi, kadınlara özel plaj ve yüzme alanları ile Tatvan sahil bandının yeniden kumlandırılması çalışmalarının gerçekleştirileceği projelerin yapılması için karar alındı.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan'ı bölgenin liman şehri ve turizm merkezi yapmak için çalışmalara başladıklarını söyledi. Başkan Geylani, "Projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Projelerimiz arasında yer alan ve şehrimizin en büyük eksiklerinden biri olan gemi barınağı, yeni iskeleler, sahil boyunun kumlama çalışmaları, Tatvan sahilinde biriken atıkların kalıcı olarak temizlenmesi, sahil yürüme bandının iyileştirilmesi ile kadınlara özel plaj ve yeni yüzme alanlarının oluşturulması için yer tespiti için Ulaştırma Altyapı Bakanlığı 5. Bölge Müdürü Ecvet Doğan ve Tatvan Liman Başkanımız Abdurrahman Aki ile birlikte Tatvan sahil bandında başlayacağımız çalışmalar konusunda incelemelerde bulunduk. Allah'ın izni ile bölgenin göz bebeği olan diğer bir adı ile 'Doğunun incisi Tatvan'ımızı turizmin merkezi haline getirmek için durmadan yorulmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yapacağımız projelerin Tatvan'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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