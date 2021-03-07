Başkan Genç'ten kadın personellere karanfil
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Başkan Genç'ten kadın personellere karanfil

07.03.2021 12:36 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:40
Başkan Genç'ten kadın personellere karanfil

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde izinli olacak belediye personeline hediye verip, karanfil dağıttı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde izinli olacak belediye personeline hediye verip, karanfil dağıttı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, belediye ve bağlı şirketlerde çalışan kadın personelin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Başkan Genç, 8 Mart Pazartesi günü idari izinli sayılacak kadın personele hediyelerini verip karanfil dağıttı. Genç, Belediye'ye işleri için gelen kadınları da unutmayarak onlara da karanfil verip kadınlar gününü kutladı.

"Anı fotoğrafı çekildi"

Başkan Genç daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda geleneği bozmayarak belediye ve bağlı şirketlerde çalışan toplam 189 kadın personele 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde idari izinli sayılmaları için talimat verdi. Kadınlar Günü'nde izinli olacak personelin gününü kutlamayı da ihmal etmeyen Başkan Genç, tüm birimleri tek tek dolaşarak kadın personele karanfil dağıttı.Daha sonra kadın çalışanlarıyla kent meydanında bir araya gelen Genç, tüm kadın personeline özel hediyelerini vererek anı fotoğrafı çektirdi.

"Başta şehit anneleri olmak üzere tüm kadınların Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum"

Belediye Başkanı Turgay Genç, "Üzerimize düşen görevi yapmaya çalışarak şu an 189 kadın personelimizle hizmet veriyoruz. Hayatın her alanında büyük bir özveri gayret ve azimle var olan kadınlar bizlerin aydınlık yüzü. Kundakta bebeğini bırakıp cephede sırtında mermi taşıyarak vatan savunan, bizleri biz yapan en yüce varlıklar. Onlarla omuz omuza hizmet etmekten büyük gurur duyuyorum. Başta şehit anneleri olmak üzere tüm kadınların Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum" dedi. - ANTALYA

Başkan Genç'ten kadın personellere karanfil
Başkan Genç'ten kadın personellere karanfil

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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