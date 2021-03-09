Başkan Fethi Akcan, "Uyuşturucu terör tehdidi haline geldi"
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Başkan Fethi Akcan, "Uyuşturucu terör tehdidi haline geldi"

09.03.2021 18:37 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:41
Başkan Fethi Akcan,

Denizli'nin Çal ilçesinde, uyuşturucu madde kullandığı belirlenen ve boşandığı eşini katleden O.A isimli kişi, uyuşturucu maddenin ne denli zararlı ve tehlikeli olduğunu bir kez daha gündeme getirdi.

Denizli'nin Çal ilçesinde, uyuşturucu madde kullandığı belirlenen ve boşandığı eşini katleden O.A isimli kişi, uyuşturucu maddenin ne denli zararlı ve tehlikeli olduğunu bir kez daha gündeme getirdi. Belediye Başkanı Fethi Akcan, "Manevi değerlerimize, ahlak yapımıza büyük zarar veren uyuşturucu terörüne karşı toplumun tüm kesimi birlikte mücadele vermelidir" dedi.

Türkiye genelinde her yıl yüzlerce gencin uyuşturucu madde kullanımı yüzünden hayatını kaybettiğini, ayrıca toplumun uyuşturucu terörü yüzünden büyük erozyona uğradığını söyleyen Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, "Biz uyuşturucuya karşı 2014 yılında kapsamlı bir mücadele başlattık. Çocuklarımızı spora teşvik ederek, onları kazanmanın çabası içinde olduk. Ancak, kolluk kuvvetlerinin gayretleri ve bizlerin çalışmalarının da tam olarak yeterli olmadığını gördük. Son yıllarda Çal'da 4 genç uyuşturucu madde yüzünden öldü. Toplumun tüm kesimleri uyuşturucu terörüne karşı birlikte, topyekün mücadele vermelidir. Gençlerimizi uyuşturucu belasından uzak tutmalıyız. Gençlerimizi uyuşturucu illetinden kurtarmalıyız" diye konuştu.

Akcan, geçmiş yıllara oranla Çal ilçesindeki uyuşturucu kullanımının geçtiğimiz yıllara oranla düştüğünü sözlerine ekleyerek, "Uyuşturucu madde kullanan bir kişi bile kalsa gönlümüz razı olmaz. Kısa sürede uyuşturucu terörünün kökü belki de kazınamaz ama toplum birleşirse uyuşturucuya karşı önemli başarı elde edilir" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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