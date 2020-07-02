Başkan Fatih Gürbüz'den Yeni Foça mesaisi
Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, 30 Haziran Salı günü gerçekleştirdiği Yeni Foça mesaisinde, yörede yaşayan vatandaşların isteklerini dinleyip, alanda incelemelerde bulundu.
02.07.2020 08:44 | Son Güncelleme: 02.07.2020 08:48
Yeni Foça Hizmet Binasında vatandaşlarla sohbet edip isteklerini değerlendiren Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; Gencelli'de yapılan 100.000m² parke ve 14.000m beton bordür yolun devam çalışmalarını yerinde inceledi.
Gencelli'den başlayarak sahil ve plajlardaki durumu gözden geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; ''İZSU ekipleri su hattı çalışmalarına devam ederken, biz de eksik kalmış ne varsa öğrenmeye ve yapmaya devam edeceğiz.''dedi.
Kaynak: Bültenler