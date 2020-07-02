Başkan Fatih Gürbüz'den Yeni Foça mesaisi Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, 30 Haziran Salı günü gerçekleştirdiği Yeni Foça mesaisinde, yörede yaşayan vatandaşların isteklerini dinleyip, alanda incelemelerde bulundu.

Yeni Foça Hizmet Binasında vatandaşlarla sohbet edip isteklerini değerlendiren Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; Gencelli'de yapılan 100.000m² parke ve 14.000m beton bordür yolun devam çalışmalarını yerinde inceledi.

Gencelli'den başlayarak sahil ve plajlardaki durumu gözden geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; ''İZSU ekipleri su hattı çalışmalarına devam ederken, biz de eksik kalmış ne varsa öğrenmeye ve yapmaya devam edeceğiz.''dedi.

Kaynak: Bültenler