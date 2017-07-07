Başkan Eser'den Geçmiş Olsun Ziyareti

Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, yangında 2 katlı evi küle dönen aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.



İlçeye bağlı Hacı Derviş Mahallesinde dün gece yarısı yaşanan yangında 2 katlı kerpiç ev tamamen yanmıştı. Can kaybının yaşanmadığı yangın sonrasında evi yanan Yusuf Karakaş'ı ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser geçmiş olsun dileklerini iletti.



Başkan Eser, belediye olarak zarar gören aileye destek olacaklarını belirterek "Ailemize geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Çok şükür yangında can kaybı yaşanmamış. Maddi zararı bir şekilde telafi ederiz, yeter ki cana bir şey olmasın" diye konuştu. - MALATYA