Başkan Esen, Hacısekililer ile iftar yaptı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Hacısekiler Mahallesi Muhtarlığı ve bölge halkı işbirliğiyle düzenlenen geleneksel iftar yemeğine katıldı.

Hacısekiler Mahallesinde verilen iftara Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, İlçe Jandarma Komutanı Özhan Nacar, Konyaaltı Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Kıldıran ve çok sayıda muhtar ve vatandaş katıldı. Hacısekiler Mahalle Muhtarı Ali Ismık ve vatandaşlar tarafından karşılanan Semih Esen, meydanda düzenlenen iftar yemeğine katılan vatandaşları tek tek selamladı.

Yaptığı konuşmada Ramazan ayının önemine değinen Semih Esen, "11 ayın sultanı Ramazan ayında düzenlenen bu yemekler, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendiriyor. Dayanışmanın, hoşgörünün arttığı bu ayda hep birlikte aynı sofrada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu anlamda bizleri geleneksel iftar yemeğinde buluşturan Hacısekiler Mahalle Muhtarımız Ali Ismık başta olmak üzere tüm bölge halkına teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA