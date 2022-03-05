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Başkan Eryılmaz, Meydan mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Başkan Eryılmaz, Meydan mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

Hatay'ın Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, Meydan mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

HATAY (İHA) - Hatay'ın Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, Meydan mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.Bu kapsamda Meydan mahallesinde bulunan vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Eryılmaz, dertlerini, sıkıntılarını ve taleplerini dinleyip, bu talepler yönünde kendilerine meydan mahallesinde icra edeceği hizmetleri anlattı.

Mahallede eksik kalan hizmetlerin ekip arkadaşları tarafından tespiti ile en kısa sürede giderilmesi için çalışmalar yapacaklarını ifade eden Başkan Eryılmaz, "Meydan Mahallesi sakini olan kıymetli vatandaşlarımızın başta gösterdikleri anlayış olmak üzere, ilgileri ve destekleri, diğer mahalle ziyaretlerimizde de olduğu gibi halkımıza hizmet etme iştahımızı bir kez daha kabarttı "dedi. - HATAY

Başkan Eryılmaz, Meydan mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

Başkan Eryılmaz, Meydan mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Politika

Refik Eryılmaz, Samandağ, Hatay, İcra, Politika, Haberler

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