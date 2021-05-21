Başkan Ertürk vatandaş ve esnafla buluştu
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Başkan Ertürk vatandaş ve esnafla buluştu

Başkan Ertürk vatandaş ve esnafla buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek gönül köprülerini kurmaya devam ediyor.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek gönül köprülerini kurmaya devam ediyor.

2014 yılında Kuyucak Belediye Başkanlığı görevine geldiği günden beri 'bir şehir önce gönüllerde kurulur' anlayışıyla vatandaş odaklı hizmetlerini sürdüren Başkan Metin Ertürk, aralıksız olarak esnaf ve vatandaşları işyerlerinde ve evlerinde ziyaret ederek talep ve isteklerini yerinde dinleyerek vatandaşların gönlüne dokunuyor. Kuyucak İlçesi Gencelli Mahallesi esnaflarını işyerlerinde ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Ertürk, hayvan çiftliklerinde çıkan yangın dolayısıyla Yamalak Mahallesi'nde Ali Dönmez'e ve merkez Beşeylül Mahallesi'nde Ali Topbaş'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Ertürk, "Sürekli olarak vatandaşlarımızın arasında olarak onların talep ve isteklerini dinliyoruz. Bizim davamız 'daha yaşanabilir bir Kuyucak için' var gücümüzle çalışmak ve halkımızın gönlüne dokunabilmek. Vatandaşlarımızın duaları ve destekleri ile hizmetlerimizi sürdürüyoruz" dedi. - AYDIN

Başkan Ertürk vatandaş ve esnafla buluştu
Başkan Ertürk vatandaş ve esnafla buluştu
Başkan Ertürk vatandaş ve esnafla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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