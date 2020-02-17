Başkan Ertaş, Ankara ziyaretini değerlendirdi

17.02.2020 10:30 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:36

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Ankara'da gerçekleştirdiği ziyaretleri değerlendirdi.

Ertaş, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere Konya milletvekillerini ziyaret ettiklerini, ziyaret sırasında Ilgın için hazırlanan projelerin sunumunu yaptıklarını belirtti.

Ertaş, açıklamasında, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Milletvekillerimiz Prof. Dr Hacı Ahmet Özdemir, Abdullah Ağralı, Ahmet Sorgun, Orhan Erdem ve Ziya Altunyaldız'ı ziyaret ettik. Şehrimiz için hayata geçirmeyi hedeflediğimiz, sizlerin önerileriyle yön verdiğimiz projelerimiz için görüşmeler yaptık. İlgi ve desteklerinden dolayı şahsım ve hemşerilerim adına sayın Bakanımıza ve Milletvekillerimize teşekkür ediyorum"

Kaynak: AA