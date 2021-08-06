Başkan Erol'un çağrısına, Buharkentlilerden destek gecikmedi

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'un, ilçeye yapılması planlanan huzurevi projesi için yaptığı destek çağrısına Buharkentliler kayıtsız kalmadı.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'un, ilçeye yapılması planlanan huzurevi projesi için yaptığı destek çağrısına Buharkentliler kayıtsız kalmadı.

Buharkent Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan 75 kişilik huzurevi için çalışmalara başlandı. Geçtiğimiz aylarda Aydın Valiliği başkanlığında Buharkent Belediyesi ile Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokolün ardından proje çalışmaları da hız kazanırken, huzurevinin 3 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Huzurevi için el ele veren Buharkentli vatandaşlar da Belediye Başkanı Mehmet Erol'un destek çağrısına kayıtsız kalmadı. Başkan Erol'un çağrısı üzerine harekete geçen vatandaşlar ilçeye huzurevinin kazandırılması için ellerini taşın altına koyarak, bağış yapmaya başladı. Vatandaşların ilgisi ve verdikleri desteklerden dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Erol; "Bağış kampanyamıza vatandaşlarımızdan önemli destek var. Bu işin azı çoğu yok ve tüm vatandaşlarımız çağrımız üzerine harekete geçerek huzurevi için bağışta bulunmaya başladılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. İlçemizde ihtiyaç olan bu huzurevi için, inanıyorum ki tüm vatandaşlarımız destek yarışına girecekler. Dediğim gibi bu işin azı çoğu yok fakat vatandaşlarımıza da teşvik olması amacıyla yüksek meblada yapılan bağışları sosyal medyamızda paylaşıyoruz" dedi.

"3 yıl içinde yapacağız"

Yerel imkanlarla ilçeye kazandırılacak olan huzurevi için imar çalışmalarının ardından inşaatın da en kısa sürede başlayacağını ifade eden Başkan Erol; "Buharkent'e huzurevi yapılması konusunda vatandaşlarımızdan yoğun bir talep oldu. İlçemizde bu bir ihtiyaç. Biz de harekete geçerek geçtiğimiz aylarda huzurevinin yapılması için protokol imzaladık. Huzurevini 3 yıl içinde yapma taahhüdümüz var. Huzurevini yapmayı planladığımız alan ile ilgili imar çalışmalarımızı yaptık ve Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdik. 2022 yılının ilk yarısında huzurevinin inşaatına başlamayı hedefliyoruz. El birliği ile vatandaşlarımızca talep edilen huzurevini hayata geçireceğiz ve inşallah yerel imkanlarımızla da huzurevimizi ilçemize kazandıracağız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı