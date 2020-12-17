Başkan Erol, "Kültür varlıklarımızı müzede yaşatalım"
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Başkan Erol, "Kültür varlıklarımızı müzede yaşatalım"

17.12.2020 11:10 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:13
Başkan Erol,

Aydın'ın Buharkent ilçesinde restorasyon çalışmalarında sona gelinen Kent Müzesi ile ilgili Belediye Başkanı Mehmet Erol vatandaşlara çağrıda bulundu.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde restorasyon çalışmalarında sona gelinen Kent Müzesi ile ilgili Belediye Başkanı Mehmet Erol vatandaşlara çağrıda bulundu. Başkan Erol, "Kültür varlıklarımızı müzede yaşatalım" dedi.

Buharkent ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ve yıllardır atıl durumda olan tarihi bina, ilçeye kent müzesi olarak kazandırılıyor. Buharkent Belediyesi tarafından satın alınan tarihi bina ile ilgili restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, özel eserlerin sergilendiği bir kent müzesi haline dönüşecek. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, kültürel kimliğini dünden bugüne, bugünden yarına taşıyacak, geçmişle bağımızı koruyacak olan müzede sergilenecek objeler için ilçe halkından destek istedi. Müzemizde sergilenmek üzere ilk bağışı AK Parti Kadın Kolları İlçe Başkanı Ayşe Kervan'ın yaptığını kaydeden Erol, "Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Hemşehrilerimizin elinde bulunan, Kent Müzemizde sergilenmesini istedikleri eski eşyalar, malzemeler, belgeler, resimler gibi kültür mirası haline gelmiş tüm objelerin, düzenlenecek tutanakla, imza karşılığı ve bağış yapanın ismiyle sergilenmek üzere, belediyemize bağışlanmasını talep ediyoruz. Bütün hemşehrilerimi bu kampanyaya katılmaya ve destek vermeye davet ediyorum" dedi. - AYDIN

Başkan Erol, 'Kültür varlıklarımızı müzede yaşatalım'
Başkan Erol, 'Kültür varlıklarımızı müzede yaşatalım'
Başkan Erol, 'Kültür varlıklarımızı müzede yaşatalım'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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