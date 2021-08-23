Başkan Erol, hafta sonunu eşine ayırdı
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Başkan Erol, hafta sonunu eşine ayırdı

Başkan Erol, hafta sonunu eşine ayırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başarılı icraatları ve mesai mefhumu dinlemeyen çalışmaları ile tanınan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, bu defa hafta sonunu eşine ayırdı.

Başarılı icraatları ve mesai mefhumu dinlemeyen çalışmaları ile tanınan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, bu defa hafta sonunu eşine ayırdı. Eşi Hafize Erol ile evlilik yıldönümünü sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Erol'un "28 yılı bitirdik" notuyla yaptığı paylaşımı adeta tebrik yağmuruna tutuldu.

Başkanlık hayatının yanı sıra özel hayatında da mütevazi olan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, eşi Hafize Erol ile birlikteliğinin 28. yıldönümünü kutladı. Sade bir şekilde gerçekleştirilen kutlamada Erol çiftini, sevdikleri de yalnız bırakmadı. "Nice yıllarınız olsun" yazılı pastayı kesen Başkan Erol, her zaman kendisine destek veren eşi ve çocuklarına teşekkür etti. Gerçekleştirilen sade kutlamayı sosyal medya hesabından "28 yılı bitirdik" notuyla paylaşan Başkan Erol'un paylaşımını gören vatandaşlar ise tebrik mesajlarını iletti. - AYDIN

Başkan Erol, hafta sonunu eşine ayırdı
Başkan Erol, hafta sonunu eşine ayırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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