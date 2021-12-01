Başkan Ergün, Sancaklı İğdecik'de Çocuklarımızın Yüzünü Güldürdü

MANİSA (Bültenler) - Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün gönderdiği hediyeleri öğrencilere teslim ederken öğrencilerin yüzündeki mutluluk da görülmeye değerdi.

Geçtiğimiz haftalarda ilk ara tatilin sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci yeniden ders başı yaptı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de kısa bir tatilin ardından tekrar okullarına kavuşan Sancaklı İğdecik Mahallesi Hayrullah Divrik Anaokulu İlkokulu ve Ortaokul öğrencilerine hediye gönderdi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri aracılığıyla okul seti, bot ve Atatürk resminin baskılı olduğu tişörtleri teslim alan öğrenciler, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Hayrullah Divrik İlkokulu Müdürü Erdinç Balcı da, Başkan Ergün tarafından gönderilen hediyelerin kendilerini ve çocukları mutlu ettiğini dile getirdi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet