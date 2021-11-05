Başkan Ergün, Hasan Geriter'i konuk etti
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter'i makamında konuk etti.
MANİSA (Bültenler) - Manisa Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu.
Birlik Başkanı Hasan Geriter, kendisini konuk etmesi nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkürlerini iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, Geriter'e ziyareti nedeniyle teşekkür etti.
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