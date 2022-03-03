Başkan Ergün, Demirci Belediye Başkanı Selçuk İle Bir Araya Geldi

DEMİRCİ, MANİSA (Bültenler) - İlçede gerçekleştirdiği çalışma ve yatırımlar hakkında Başkan Ergün ve beraberindeki heyete sunum yapan Selçuk, Demirci için işbirliğinde var güçleriyle çalıştıklarını vurguladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün'ün, Demirci ziyaret programı kapsamında Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'u da ziyaret etti. Başkan Ergün'e, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Başkan Danışmanları, Daire Başkanları, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, MHP İl Başkanı Murat Öner, AK İl Başkan Vekili Cüneyt Kamal, MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Acar, Belediye Meclis Üyeleri, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal başkanı Ertuğrul Aytaç, oda ve dernek başkanları eşlik etti. Ziyaret sırasında Başkan Ergün, günün anısına Milli Mücadele Döneminde Manisa kitabı ve fincan takımı hediye ederken, Başkan Ergün'e de, Meşhur Yağcı Bedir Halısı ve ilçenin yöresel ürünlerinden hediye edildi.

Hediye takdimlerinin ardından Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, hizmet ve projeleriyle ilgili katılımcılara bir sunum gerçekleştirdi. Başkan Selçuk'un sunumunu dikkatle dinleyen Başkan Ergün, Demirci için elbirliğiyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

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