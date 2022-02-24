Başkan Ergin, muhtarlarla bir araya geldi

LAPSEKİ, ÇANAKKALE (İHA) - Lapseki AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin ve beraberindekiler muhtarlarla bir araya geldi.

Lapseki AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin, İl Genel Meclis Üyeleri Halil Özer ve Hasan Engin ile birlikte muhtarlarla bir araya geldi. Lapseki Muhtarlar Derneği'nde yapılan toplantıda AK Parti heyetini Muhtarlar Derneği Başkanı Mehti Arıcı karşıladı.

Toplantı öncesi kısa bir açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin, "İlçede muhtar arkadaşlarımızın bir başka toplantıları olduğunu duyduk, dernek başkanından talep ederek bizde sizlerle beraber olmak istedik. İl genel meclis üyesi arkadaşlarımız ile birlikte bu gün sizleri dinlemeye geldik. Sizlerin söyleyecekleri öneriler ve düşünceler bizler için çok kıymetli. Malum 18 Mart 2022 tarihinde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın katılımıyla 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yapacağız. İnşallah, bununla ilgili davetiyeleri sizlere ileteceğiz. İlçemiz, merkez, beldeler ve köyleriyle çok hızlı gelişen ve değişen bir ilçe. Bu değişime ve gelişime hep beraber ayak uydurmak durumundayız. Bu süreç içerisinde köyler anlamında bize düşen ne ise bizler il genel meclis üyesi arkadaşlarımız ve teşkilatımızla beraber tüm muhtarlarımıza destek vermek istiyoruz. Malum Pandemi sürecinde yaklaşık iki yıldan bu yana kapanmalar ve pandemin yaygınlaşmasından dolayı toplu olarak bir araya gelemedik. Bizler daha ziyade teşkilatımız ve meclis üyelerimiz ile birlikte köylerimizi ziyaret etmeye çalıştık konuları, sorunları varsa yerinde inceleyip çözmeye çalıştık" dedi. - ÇANAKKALE