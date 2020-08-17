Başkan Erdoğan, 17 Ağustos'u unutmadı
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Başkan Erdoğan, 17 Ağustos'u unutmadı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla "Afetlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum.

Başkan Erdoğan, 17 Ağustos'u unutmadı
17.08.2020 11:56 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:00

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla "Afetlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim, devletimize ve milletimize benzer acılar göstermesin" dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nin yıl dönümünde yazılı bir açıklama yayımladı. Türkiye'nin imkansızlıklarla boğuştuğu yıllardan sadece kendi değil komşularının yanı sıra dünyanın dört bir tarafındaki dil, din ve kan bağı bulunan insanlara da yardım elini uzattığı güçlü bir ülke haline geldiğini belirten Erdoğan, "Türkiye'miz, içinde bulunduğumuz korona virüs salgını sırasında da tüm dünyaya gösterdiği gibi, dosta güven veren, düşmana korku salan, büyük bir ülkedir. Başkalarına el açan değil; el uzatan büyük bir devlettir" şeklinde konuştu.

"Büyük acılar yaşamayalım"

Türkiye'nin deprem gerçeğiyle yaşamasını öğrenmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Bulunduğumuz topraklar, coğrafi konumunun getirdiği önemden de öte, insanların deprem gibi bir gerçekle yatıp kalktığı bir yerdir. Denizli'miz de ne yazık ki vatanımızın birinci derece deprem bölgesi konumundaki şehirlerinden biridir. Hemşerilerimiz, 1976'daki yıkıcı depremden çıkardığı derslerle, son yıllarda yeniden yapılanmasını ve daha güvenli bir şehir inşa etmesini bilmiştir. Asırlarca çok büyük afetlere maruz kalan bu topraklardaki aziz milletimiz ise, 17 Ağustos 1999'da, 17 bin 480 insanımızın hayatını kaybettiği, 23 bin 781 vatandaşımızın yaralandığı, 285 bin 211 ev ile 42 bin 902 iş yerinin hasar gördüğü Gölcük Depremi'ni yaşamış ve halen unutamamıştır. Ondan önceki afetlerde olduğu gibi, milletçe acısını yüreğine gömmüştür. Daha geçen yıl Denizli'miz ile çevre illerimizi etkileyen çok sayıda yer sarsıntısı atlattık ve yine yüreğimiz ağzımıza geldi. O nedenle, tedbiri elden bırakmayalım. Depremlere dayanıklı güvenli yapılar inşa ederek, hayatımızı güvence altına alalım. Bu vesileyle, deprem ve diğer afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, bir daha böyle büyük acılar görmemeyi temenni ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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