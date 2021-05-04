Başkan Erdik: "3 yıl ödemesiz destek programının içeriği genişletilmeli"
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Başkan Erdik: "3 yıl ödemesiz destek programının içeriği genişletilmeli"

Başkan Erdik: '3 yıl ödemesiz destek programının içeriği genişletilmeli'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Fatsa Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Mehmet Serkan Erdik, son açıklanan 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz destek paketinin içeriğinin genişletilmesi gerektiğini belirti.

Fatsa Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Mehmet Serkan Erdik, son açıklanan 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz destek paketinin içeriğinin genişletilmesi gerektiğini belirti.

Binlerce kişiyi ilgilendiren ve son olarak açıklanan 3 yıl geri ödemesiz kredi paketinin detayları açıklandı. Fatsa Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Mehmet Serkan Erdik, üyeleri ve esnaflar ile yaptıkları istişarelerde, açıklanan destek paketinin sınırlı sayıda illetmeyi kapsadığını ve bunun genişletilmesi gerektiğini belirtti. 3 yıl geri ödemesiz faizsiz destek programından Ordu'da sınırlı sayıda esnafın yararlanabileceğini ifade eden Erdik, "1 yılı aşkın yaşadığımız bu pandemi sürecinde çok sayıda iş kolu ticari anlamda büyük bir sekteye uğramıştır. Özellikle pandeminin başından beri açılamayan kahvehaneler, kantin işletmecileri, okul servisçileri ve ara ara açılan düğün organizasyonları firmaları, halı sahalar, erkek ve kadın kuaförleri, iş kaybına uğrayan sanayi esnafı ve birçok sektör bu durumdan etkilendi. Bizler destek paketinin içeriğinin genişletilmesi ve destek paketinde açıklanan beyanname ile ilgili birçok kıstasın kaldırılması noktasında bir rapor hazırlayıp bu raporu genel merkezimize ilettik. İnşallah olumlu sonuçlar alınmasını temenni ediyoruz" dedi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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