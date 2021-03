Başkan Erdem; "sevgi kromozom saymaz"

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü dolayısıyla özel okulda düzenlenen etkinliklere katıldı.

21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü nedeniyle düzenlenen etkinliklere katılan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem; 'Sevgi kromozom saymaz. Minik kalplerin sevincine bugün ortak olduk. Down sendromlu bireylerin kimseden eksiği yok, +1 fazlaları var. Onlar bizim canımız" dedi.

Başkan Erdem; "Biz Farklılıklarımızla Aynıyız"

Down sendromlu çocukların mutluluklarını paylaştıklarını ifade eden Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem; "Engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarını sağlamak, mesleki becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak, engelli ailelerin gündelik yaşantılarını kolaylaştırmak, toplumda engelli olma durumuyla ilgili farkındalık oluşturmak amacı ile down sendromlu çocuklarımızın her zaman yanlarında olarak onlarla eşit olduğumuzu aramızdaki bir sayı farkın "fark" olmadığının tüm toplumumuzda bu bilinçle ilerlemesini istiyorum.

Onların sevgileri sonsuz, saf ve gerçektir. Sizi karşılıksız severler ve size gerçekten sevmenin ne kadar anlamlı ve güzel bir şey olduğunu hatırlatırlar. Bugün burada olmaktan en çok mutlu olan benim, çünkü böyle özel bir günde özel insanların yanında olmak beni gururlandırıyor. Bu vesileyle Çağan Özel Eğitim Merkezinin düzenlemiş olduğu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu anlamlı gününüzü kutluyorum çocuklar, 'Hülya Anneniz' yanınızda" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı