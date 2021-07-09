Başkan Erdem'den Kılıç'a başarı ziyareti
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Başkan Erdem'den Kılıç'a başarı ziyareti

Başkan Erdem'den Kılıç'a başarı ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, göreve yeni başlayan Nilüfer İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Volkan Kılıç'ı ziyaret ederek başarılar diledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, göreve yeni başlayan Nilüfer İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Volkan Kılıç'ı ziyaret ederek başarılar diledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, geçtiğimiz günlerde Nilüfer İlçe Jandarma Komutanı olarak atanan Yarbay Volkan Kılıç'ı ziyaret etti. Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları Dr. Sibel Özer, Engin Yener, Zafer Yıldız, Remzi Çınar'ın da hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Turgay Erdem, Volkan Kılıç'a başarı dileklerini iletti. Ortak amacın Nilüfer'in huzur ve güveni olduğuna değinen Başkan Erdem, kolluk kuvvetleriyle her zaman işbirliği içerisinde örnek çalışmalara imza attıklarını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yarbay Volkan Kılıç da Nilüfer'de olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Nilüfer'in huzur ve güven açısından Türkiye'de örnek ilçelerden olduğuna değinen Volkan Kılıç, halkın huzur ve güven içerisinde yaşam sürmesi adına aralıksız şekilde görev başında olduklarını belirtti.

Ziyaretin sonunda Başkan Erdem, Volkan Kılıç'a günün anısına hediye sundu. - BURSA

Başkan Erdem'den Kılıç'a başarı ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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