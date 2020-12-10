Başkan Erdem'den gönüllü destekçilere teşekkür

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Görükle Spor Parkı'nda bulunan "Lider Tırmanma Duvarı"nı gönüllü olarak yenileyen Uğur İlerigelen, Mustafa Onur Çatak, Berat Yılmaz ve Atilla Kaya'ya plaket vererek teşekkür etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Görükle Spor Parkı'nda bulunan "Lider Tırmanma Duvarı"nı gönüllü olarak yenileyen Uğur İlerigelen, Mustafa Onur Çatak, Berat Yılmaz ve Atilla Kaya'ya plaket vererek teşekkür etti.

Nilüfer Belediyesi'nin 2015 yılında Görükle Spor Parkı'nda hayata geçirdiği "Lider Tırmanma Duvarı", yenilenen yüzüyle hizmet verecek. Milli sporcu ve mimar Uğur İlerigelen'in tasarımını yaptığı, Milli sporcu, antrenör ve rota yapıcı Mustafa Onur Çatak'ın rotasını oluşturduğu, amatör sporcu Berat Yılmaz'ın malzeme temini yaptığı ve sponsorluğunu Atilla Kaya'nın üstlendiği "Lider Tırmanma Duvarı" ve "Boulder Duvarı", yenilenerek daha modern, gelişmiş ve kullanışlı hale geldi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, lider tırmanma duvarında gönüllü olarak destek verenlerle Halk Evi'ndeki makamında bir araya geldi. Ziyarette Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer ile Gençlik ve

Spor Hizmetleri Müdürü Hülya Akgül de hazır bulundu.

Bir yandan yeni tesisleri hayata geçirirken diğer bir yandan da mevcut projeleri yenilediklerini belirten Başkan Turgay Erdem, lider tırmanma duvarına işçilik dahil diğer bütün verdikleri desteklerden dolayı Uğur İlerigelen, Mustafa Onur Çatak, Atilla Kaya ve Berat Yılmaz'a plaket vererek teşekkür etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, koronavirüs salgınının sona ermesiyle birlikte düzenlenecek etkinliklerle tırmanma duvarının çok daha aktif şekilde kullanılacağını dile getirdi.

Tırmanma duvarının yenilenmesinin yeni bir soluk getirdiğini belirten Uğur İlerigelen de, "Görükle Spor Parkı'ndaki lider tırmanma duvarı ve yeni yapılan boulder duvarı, Bursa'da tırmanış alanında en iyi yer diyebiliriz. Düzenlemiş olduğunuz Lider Tırmanma Yarışları'na ilgi her geçen yıl artıyor ve Türkiye genelinde takip edilir hale geldi. Spor tırmanışın yaşatılmasına ve geliştirilmesine verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı