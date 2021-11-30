BAŞKAN ERCENGİZ'DEN KADIN ŞOFÖRLERE ÇİÇEK

BURDUR (DHA) - BURDUR Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Dünya Şoförler Günü dolayısıyla kentte çalışan iki kadın şoföre çiçek verdi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü dolayısıyla Burdur'un ilk ve tek kadın taksi şoförü Sebahat Nuray Sezer ile halk otobüsü şoförü Aysel Gürdal'ı ziyaret etti. Ercengiz, ilk ziyaretini yaklaşık 11 yıldır Burdur'da taksi şoförlüğü yapan Sebahat Nuray Sezer'in çalıştığı durağa gerçekleştirdi. Ercengiz, Sezer'e çiçek verip bir süre sohbet etti. Daha sonra ocak ayında Burdur'un ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü olarak çalışmaya başlayan Aysel Gürdal'ı ziyaret eden Ercengiz, çiçek hediye etti. Ercengiz, bir süre Gürdal'ın kullandığı halk otobüsünde yolculuk yaptı.

Ercengiz, Dünya Şoförler Günü'nde, alnının teriyle evine helal lokma götüren tüm şoförlerimiz adına kentimizdeki iki kadın şoförümüze çiçek vererek günlerini kutladık dedi.