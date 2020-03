Başkan Er'den HDP milletvekilline tepki Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Abdurrahman Er, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un yanındaki kişiye "Hükümet tedbir almayarak Kürt halkının ölmesini istiyor" diye megafonla Kürtçe anons yaptırmasını kınadığını söyledi.

Açıklamalarda bulunan Başkan Er, korona virüsünün dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olduğunu belirterek, "Bu süreçte HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un yanındaki kişiyle sokak sokak dolaşıp, korona virüs salgınıyla ilgili hükümetin tedbir almadığını ve 'Kürt halkının ölmesini istiyor' diyen bu provokatör sözleri asla doğru olmadığı gibi halkımızda da asla bir karşılığı yoktur. Burada yapılan anonsla halkımızı devlete ve hükümete karşı kin ve nefret tohumlarını oluşturmaya yönelik bir açıklama olarak gördüğümüz gibi halkımızın devletimizin aldığı tedbirleri iyi görüyor. Bu tarzda mücadele veren art niyetli siyasetçilere de asla prim vermeyecektir. Korona virüsünün ortaya çıktığı günden beri ülkemizin her köşesinde hükümetimiz tarafından olağanüstü tedbirler alındığını vatandaş olarak açık açık görmekteyiz. Bizler Türkiye'nin en ücra bölgesi olan Hakkari ilinde yaşıyoruz. Yaşadığımız ilde başta Hakkari Valiliğinin ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarının olağanüstü tedbirler aldıklarını hep beraber görüyoruz. Saat saat açıklamalarla halkımızın sağlığı için evlerinde kalması yönünde sürekli anonslar yapıldığı gibi sosyal medya hesaplarında da her türlü uyarılarda bulunuyorlar. Hakkari Valiliğimiz bünyesinde bulunan tüm kuruluşlar eli ile maddi durumu kötü olan ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ayağına kadar giderek her türlü desteği sunuyorlar. Başta hükümetimiz olmak üzere Hakkari ilimizde canla başla halkımızın sağlığı ve refahı için mücadele veren tüm yetkililere, kamu kurum ve kuruluşlara yürekten teşekkür ediyor, her biriyle ayrı ayrı onur duyuyorum" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA