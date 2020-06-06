Başkan Ensari'den 'belediyede virüs var' iddialarına sert tepki Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, bir belediye personelinin oğlunda Covid-19 tespit edilmesinin ardından 'belediyede virüs var' olgusunun oluşturulmasına sert tepki gösterdi.

Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, bir belediye personelinin oğlunda Covid-19 tespit edilmesinin ardından 'belediyede virüs var' olgusunun oluşturulmasına sert tepki gösterdi.

Çaldıran ilçesinde askere gidecek bir belediye çalışanının oğlunda yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine sağlık ekipleri çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışma sonucunda aynı aileden 9 kişinin daha Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından Çaldıran Belediye Başkanlığında çalışan personellerden numune alınmıştı. Belediye personellerinden alınan test sonuçlarının negatif çıkmasına rağmen bazı sosyal medya hesaplarında yalan yanlış haberlerin paylaşıldığını ifade eden Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, "Belediyenin bir gün rutin yaptığı dezenfektan çalışmaları, bazı sosyal medya hesaplarında kamuoyu yanlış bilgilendirildi. Belediye çalışanımızın oğlunda test sonucunun pozitif çıkması sonucu, belediyemizde rutin dezenfektan çalışmaları yapıldığı için yarım gün çalışmalarımıza ara verdik. Burada 'belediyede virüs var' iddiaları tamamen asılsız iddialardır. Belediye personellerimizin testlerinin tümü negatif çıktı. Şuanda da belediyemiz normal mesai saatlerinde rutin çalışmalarını yürütmektedir" dedi.

Çaldıran'da tespit edilen 9 vakadan başka test sonucu pozitif çıkan başka bir vakanın olmadığını da sözlerine ekleyen Ensari, "Temennimiz bu vatandaşlarımızın da bir an önce sağlıklarına kavuşmasıdır. Vatandaşlarımızdan beklentimiz maske ve sosyal mesafe kurallarına uymalarıdır" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İHA