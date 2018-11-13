Başkan Edebali'den Komşu Ziyaretleri

Mutlu Yıldırım'ı mutlu insanların oluşturabileceği anlayışıyla ilçe sakinlerini evlerinde ziyaret ederek, görüş ve taleplerini dinleyen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, ev ziyaretleri kapsamında 615 haneye giderek vatandaşların konuğu oldu. Saha Araştırma Ekibi ise 1 Aralık 2015'den bu yana 69 bin 303 haneye giderek vatandaşlara ulaştı.'Yaşanabilir Şehir Yıldırım' hedefinin mutlu insanlarla gerçekleşeceği bilinciyle çalışarak ilçenin tüm mahallerinde çalınmadık kapı, görüşülmedik kişi bırakmadıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Türkiye'nin dört bir yanından, Anadolu'dan, Balkanlar'dan, Kafkaslar'dan ve tüm gönül coğrafyamızdan şehrimize gelen vatandaşlarımızla birlikte oluşturduğumuz kültür mozaiği toplum yapımızla önemli bir zenginliğe sahibiz. 750 bini aşkın nüfusuyla büyük Yıldırım ailesi olarak barış, kardeşlik ve huzur içerisinde yaşıyoruz. Dayanışma duygularını güçlendirmek adına da hemşehrilerimizin evlerine misafir oluyor, Yıldırım'ın geleceği için ürettiğimiz çalışmalarımızı paylaşıyoruz" diye konuştu.

'AKSAKLIKLARA ANINDA MÜDAHALE'

'Katılımcı Belediyecilik' anlayışıyla vatandaşlardan elde edilen bilgi, talep ve öneriler doğrultusunda Yıldırım'ın tümünde yürütülecek hizmetlerin yol haritasını sağlıklı bir şekilde planlamaya devam ettiklerini belirten Başkan Edebali, "Mobil ekiplerimiz sayesinde de aksaklıklara anında müdahale ederek hemşehrilerimizin memnuniyetinin en üst seviyede olmasını sağlıyoruz. Ekiplerimiz aynı zamanda ilçemizde sürdürdüğümüz kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgilendirme yaparak vatandaşlarımızı bilinçlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

'ORTAK AKIL VURGUSU'

Toplumu ayakta tutan en önemli unsurların aile bağları, komşuluk ilişkileri ve dayanışma ruhu olduğunu sözlerine ekleyen Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Bizim yüksek dayanışma ve paylaşma duygusuna sahip bir kültürümüz var. Bizi güçlü kılan bu hasletlerimizi yaşatmak ve geliştirmek adına sık sık hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Gerek fiziki, gerek ise sosyal ve kültürel açıdan Yıldırım'ı yeniden ayağa kaldırırken, ortak akıl anlayış politikası gereği görüşülmedik tek bir kişi bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.