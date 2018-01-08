Başkan Dursun Ay'a MHP'den Ziyaret

Düzce MHP İl Teşkilatı Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ı makamında ziyaret etti.



Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, MHP Düzce İl Teşkilat Başkanı Ümit Yılmaz ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Başkan Dursun Ay'ı makamında ziyaret eden MHL İl Başkanı Ümit Yılmaz'a teşkilat üyeleri ve MHP'li belediye meclis üyeleri de eşlik etti. MHP teşkilatına, ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ay "MHP'li meclis üyelerimiz ile birlikte Düzce Belediyesi olarak vatandaşlarımızın menfaati ve ihtiyaçları için çalışmaya özen gösteriyor, belediye eliyle yapılan tüm hizmetlerde el ele birbirimize destek olarak ilerliyoruz. Bizim için önemli olan Düzcelilerin menfaatidir, vatandaşımızın talepleri her şeyin önündedir. Bu konuda hemfikiriz ve planlarımızı bu çerçevede gerçekleştireceğiz. Bu anlamda çeşitli konularda istişare yapma fırsatı bulduğumuz bu ziyaret dolayısıyla MHP İl Başkanı Ümit Yılmaz'a ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE