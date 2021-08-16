Başkan Dündar'dan ekiplere moral

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından kurtarma çalışmalarına destek veren Osmangazi Belediyesi ekipleri, fedakarca çalışmalarıyla takdir görüyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından kurtarma çalışmalarına destek veren Osmangazi Belediyesi ekipleri, fedakarca çalışmalarıyla takdir görüyor.

Osmangazi Belediyesi, son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangını ve sel felaketlerinde, kurtarma çalışmalarına destek vermeyi sürdürüyor Kastamonu'da geçtiğimiz günlerde yoğun yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde birçok ev ve işyeri sular altında kalırken, can kayıpları yaşandı. Felaketin yaralarını sarmak için iş makineleri ile bölgeye giden Osmangazi Belediyesi ekipleri, AFAD, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin çalışmalarına destek veriyor. Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 10 kişilik ekip, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel sularının şehir merkezine sürüklediği kaya, kum ve tomruk gibi

molozları temizlemek için büyük gayret gösteriyor.

Bölgedeki yaraları sarmak için mücadele eden Osmangazi Belediyesi ekibinden loader operatörü Yasin Suna, zor bir noktada başarılı ve gayretli çalışmasıyla başta jandarma komutanı olmak üzere bölgedeki arama kurtarma ekiplerinin büyük takdirini kazandı. Osmangazi ekiplerinin fedakarca çalışmasından haberdar olan Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, kendisine gelen tebrikleri, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a iletti. Başkan Dündar da, belediye personeli Yasin Suna ve ekip şefi Metin Atlas'ı telefonla arayarak başarılı ve gayretli çalışmalarından dolayı tebrik etti. Ekiplere bir ihtiyaçları olup olmadıklarını soran Başkan Dündar, "Kastamonu'daki başarılı çalışmalarınızdan gurur duyuyoruz. Allah, hepinize kolaylık, kuvvet versin. Zor şartlar altında yaraları sarmak için fedakarca çalışıyorsunuz. Sizlere teşekkür ediyorum. Allah, sizden razı olsun" diyerek ekiplere moral verdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı