Başkan Dündar'dan ekiplere moral
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Dündar'dan ekiplere moral

Başkan Dündar'dan ekiplere moral
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından kurtarma çalışmalarına destek veren Osmangazi Belediyesi ekipleri, fedakarca çalışmalarıyla takdir görüyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından kurtarma çalışmalarına destek veren Osmangazi Belediyesi ekipleri, fedakarca çalışmalarıyla takdir görüyor.

Osmangazi Belediyesi, son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangını ve sel felaketlerinde, kurtarma çalışmalarına destek vermeyi sürdürüyor Kastamonu'da geçtiğimiz günlerde yoğun yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde birçok ev ve işyeri sular altında kalırken, can kayıpları yaşandı. Felaketin yaralarını sarmak için iş makineleri ile bölgeye giden Osmangazi Belediyesi ekipleri, AFAD, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin çalışmalarına destek veriyor. Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 10 kişilik ekip, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel sularının şehir merkezine sürüklediği kaya, kum ve tomruk gibi

molozları temizlemek için büyük gayret gösteriyor.

Bölgedeki yaraları sarmak için mücadele eden Osmangazi Belediyesi ekibinden loader operatörü Yasin Suna, zor bir noktada başarılı ve gayretli çalışmasıyla başta jandarma komutanı olmak üzere bölgedeki arama kurtarma ekiplerinin büyük takdirini kazandı. Osmangazi ekiplerinin fedakarca çalışmasından haberdar olan Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, kendisine gelen tebrikleri, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a iletti. Başkan Dündar da, belediye personeli Yasin Suna ve ekip şefi Metin Atlas'ı telefonla arayarak başarılı ve gayretli çalışmalarından dolayı tebrik etti. Ekiplere bir ihtiyaçları olup olmadıklarını soran Başkan Dündar, "Kastamonu'daki başarılı çalışmalarınızdan gurur duyuyoruz. Allah, hepinize kolaylık, kuvvet versin. Zor şartlar altında yaraları sarmak için fedakarca çalışıyorsunuz. Sizlere teşekkür ediyorum. Allah, sizden razı olsun" diyerek ekiplere moral verdi. - BURSA

Başkan Dündar'dan ekiplere moral
Başkan Dündar'dan ekiplere moral

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Murat Kurum Mehmet Şimşek Meral Akşener Mustafa Destici
Magazin Cimilli İbo Yıldız Tilbe Seren Serengil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Mesut Özil Caner Erkin Lionel Messi Hakan Reçber Rıza Kayaalp
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Dündar'dan ekiplere moral - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 16:55:58. #1.15#

title