Başkan Doğan ve Kazım Yılmaz Çarşamba'nın güncel sorunlarını görüştü - Haberler
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Başkan Doğan ve Kazım Yılmaz Çarşamba'nın güncel sorunlarını görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Doğan ve Kazım Yılmaz Çarşamba'nın güncel sorunlarını görüştü

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Ticaret Borsası(ÇTB) Başkanı Kazım Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Ticaret Borsası(ÇTB) Başkanı Kazım Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Çarşamba'nın güncel sorunlarının gündeme alındığı ve ilçeye dair konularda karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu ikili görüşmede, Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'ı makamında ağırladı.

Başkan Kazım Yılmaz, Çarşamba'nın güncel konularının istişare edildiği görüşmenin ardından Doğan'a nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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