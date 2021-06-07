Başkan Doğan, Kazım Arslan'ı unutmadı
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Başkan Doğan, Kazım Arslan'ı unutmadı

Başkan Doğan, Kazım Arslan'ı unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın hayatını kaybedişinin 2.yıldönümünde bir mesaj yayımladı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın hayatını kaybedişinin 2.yıldönümünde bir mesaj yayımladı.

Kazım Arslan hakkında uzun yıllar ülkesine hizmet etmiş bir büyüğü olarak bahseden Başkan Doğan, "Kazım Arslan, uzun yıllar Denizli için, ülkesi için hizmet etmiş bir büyüğümüzdü. Tecrübesiyle, deneyimiyle ve donanımıyla bizlere, gençlere her zaman yol gösterici, her zaman örnek olmuştur. Daha yapacak çok işimiz varken zamansız bir şekilde ne yazık ki kendisini kaybettik. Kazım abimizin yokluğunun acısı hala geçmedi, hiçbir zaman da geçmeyecek. Saygıdeğer büyüğümüz, Kazım abimiz çalışmalarıyla, yaptıkları ve yapacaklarıyla dürüstlüğünü, insanlığını ve azmini kanıtlamış bir insandır. Partinin, görüşün, düşüncenin önemi olmadan her kesimin sevdiği, saydığı Kazım Arslan her zaman siyasette uzlaşmacı ve hoşgörüsü sahibi olmuştur. Bizler de onun yolunda çalışmaya, onun yolunda yürümeye devam edeceğiz. Aramızdan ayrılışının 2.yıldönümünde Denizlimizin büyüğü, Kazım abimizi rahmetle, saygıyla ve büyük bir özlemle anıyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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