Başkan Demir: "Samsun modern ve planlı bir kentleşme yolunda ilerliyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başkan Demir: "Samsun modern ve planlı bir kentleşme yolunda ilerliyor"

07.03.2021 16:06 | Son Güncelleme: 07.03.2021 16:09
Başkan Demir:

Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde yapımı devam eden kentsel dönüşüm projesi çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Şehrimize vizyon katacak kentsel dönüşüm çalışmalarımız planlı ve kaliteli bir şekilde sürüyor.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde yapımı devam eden kentsel dönüşüm projesi çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Şehrimize vizyon katacak kentsel dönüşüm çalışmalarımız planlı ve kaliteli bir şekilde sürüyor. Samsun, yatay mimariyle modern ve planlı bir kentleşme yolunda ilerliyor" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hafta sonu mesaisinde yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi. Beraberinde Genel Sekreter İlhan Bayram ile birlikte İlkadım İlçesi Kıran Mahallesi'nde bin 404 konut, 37 iş yeri, dini tesis, spor ve çocuk oyun alanları ile Kıran Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarını takip eden Başkan Demir, burada yetkililerden bilgi aldı. Ardından Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile birlikte Canik'te 234 bin 371 metrekare alan üzerinde inşası devam eden 900 yataklı 'Samsun Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

İlçede incelemelerini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, semaverle çay demleyip içen gençlerin davetini kırmayarak onlarla sohbet edip çay içti. Kentsel Dönüşüm projeleri, Şehir Hastanesi ve diğer yatırımlarla birlikte Samsun'u bölgenin ve Türkiye'nin markası haline getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Başkan Mustafa Demir, özellikle kentsel dönüşümün şehrin sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi. Bu projelerin şehre yeni bir vizyon katacağını dile getiren Başkan Demir şunları söyledi:

"Samsun'u yatay mimariyle modern ve planlı kentleşmede marka şehir haline getireceğiz. Kıran Mahallesi, Canik Yeni Mahalle, Toybelen kentsel dönüşüm projeleri depreme dayanıklı, kaliteli ve yatay mimarisiyle, yeşil alanları, sosyal tesisleriyle Samsun'umuza değer katacak." - SAMSUN

Başkan Demir: 'Samsun modern ve planlı bir kentleşme yolunda ilerliyor'
Başkan Demir: 'Samsun modern ve planlı bir kentleşme yolunda ilerliyor'
Başkan Demir: 'Samsun modern ve planlı bir kentleşme yolunda ilerliyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Hülya Avşar İbrahim Selim Müslüm Gürses
Spor Ali Koç Can Bartu Fatih Terim Ünal Karaman Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Demir: "Samsun modern ve planlı bir kentleşme yolunda ilerliyor" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 16:10:42. #1.14#
title