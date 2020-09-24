Başkan Demir: "Salıpazarı'nda alt yapı seneye tamam"

Salıpazarı ilçesinde yapılan yatırımları yerinde inceleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Salıpazarı'nda önümüzdeki sene alt yapıyı bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Salıpazarı ilçesinde yapılan yatırımları yerinde inceleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Salıpazarı'nda önümüzdeki sene alt yapıyı bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Başkan Mustafa Demir, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül ile birlikte ilçede yapımı tamamlanan ve devam eden yol çalışmalarını inceledi. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk ve AK Parti Salıpazarı İlçe Başkanı İsmail Yaman'ın da eşlik ettiği mahalle ziyaretlerinde Başkan Demir vatandaşlarla da bir araya geldi.

17 ilçede ekiplerin planlanan yolları tamamlamak için büyük gayret sarf ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Salıpazarı ilçesi Alanyaykın, Karacalar, Biçme, Muslubey, Tahnal Mahallelerinde yapımı tamamlanan ve devam eden beton ve sathi kaplama yol çalışmalarını inceledik. Geçen sene şehir genelinde 447 kilometre yol yaptık. O yolları yaparken bu sene için hazırlıklarımızı da tamamladık. Kendi personelimiz ve makinelerimizle yapıyoruz. Bu yıl için bin 100 kilometre programladık. 3 ay gibi bir süre kaldı bu yılın bitmesine. Seneye de bin 300 kilometre alacağız programa" diye konuştu.

Alt yapı ve içme suyu noktasında bütün sorunların çözüme kavuşacağını ifade eden Başkan Demir, "Türkiye'nin iş yapma kabiliyeti en yüksek, vatandaşla irtibat noktasının tamamını yüzde yüz kurmuş, vatandaşın sevdiği, saydığı bir belediyeyi size kazandıracağız. Bunun için buradayız. Bütün mahallelerimizi tek tek ziyaret ediyoruz. Yaptığımız hizmetleri yerine görüp, yapılacak olanlar için de programı bir kez daha yenileyeceğiz. Salıpazarı'nda önümüzdeki sene altyapıyı bitirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı