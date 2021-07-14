Başkan Demir: "Orası terminal değil, transfer merkezi"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi'nin terminal olmadığını belirterek, "Tamamen yolcu bırakıp gidecek, transfer merkezi. Ulaşım mastır planı için çok ciddi emekler verildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi'nin terminal olmadığını belirterek, "Tamamen yolcu bırakıp gidecek, transfer merkezi. Ulaşım mastır planı için çok ciddi emekler verildi. Orada bırakıp devam edecek. Bir durak gibi düşünün orayı. Parklanmayı başka bir yerde yapacağız" dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı kapanış toplantısı bugün yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 16 Temmuz'da Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın Samsun'a geleceğini hatırlatarak, "Saat 10.00'da Havza'daki mekanik otoparkımızın temel atma törenini yapacağız. Ardından Havza Bekdiğin'de bin dönümlük bir OSB'miz var, orayı sizin de oy birliğiyle verdiğiniz destekle 10 bin dönüme çıkaran üst ölçek planımızı yaptık. Sayın Bakanımızı Bekdiğin OSB'de de bir incelemesi olacak. Saat 14.00'da burada elektrikli otobüslerle ilgili protokol imzalanacak. Bakanımız sonrasında işadamlarımızla, sanayicilerimizle birlikte bir programa katılacak" dedi.

Salıpazarı Barajı'nın kamulaştırma bedelleri ile ilgili DSİ'de işlemlerin devam ettiğini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kamulaştırma bedellerini kendi bütçemizden bugüne kadar ödedik. Şu anda barajla ilgili daha önce seçili olan kaya teknik olarak yeterli bulunmadı. Başka bir çalışma yapıldı. Onunla ilgili son proje tadilatı yapılıyor. Yapılır yapılmaz da inşasına başlanacak. Bir de Havza'da içme suyu arıtma tesisi var. Orada bizim üst kottaki tüm köylerimizle ilgili şuanda SASKİ ekiplerimizle hat yapımı devam ediyor. En kaliteli boru ile Havza, Kavak ve Atakum'un üst mahallerinin tamamını bu proje kapsamında içme suyuna kavuşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi'ne de değinen Başkan Mustafa Demir, "Bizim buradaki minibüs terminali değil, biz onu öyle dizayn etmedik farkındaysanız. Tamamen yolcu bırakıp transfer merkezi. Ulaşım mastır planı için çok ciddi emekler verildi. Orada bırakıp devam edecek. Bir durak gibi düşünün orayı. Biz depolamayı başka bir alanda şu anda yeri ile ilgili arkadaşlar çalışıyorlar. Parklanmayı başka bir yerde yapacağız" diye konuştu.

Otopark sorununun çözümü için de çalıştıklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Otoparkla ilgili çok önemli bir konuya temas ettiniz. Mesela Subaşı'nda yeraltı otoparkı yapıyoruz. Anakent İş merkezinin altını otopark yapacağız. Cumhuriyet Meydanı'ndaki projemizde otopark kapasitesini ciddi anlamda genişleteceğiz. Samsun fuarı proje alanında buradaki parklanmalar da güzel bir şekilde projelendirilecek. Ama çiftliğin altında üstünde, Canik'te iki tane yerde mekanik otoparkın kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Bunun dışında bütün Büyükşehir'e ait olan parklanma yapılabilecek olan tüm alanlar çalışılıyor. Bu sistem ile ilgili çalışma tamamlandığında meclisin önüne gelecek" diyerek, "ASELSAN ile görüntüleme sistemiyle parkotek sistemiyle değil, giriş çıkışı görüntüleyebilen sistemle ilgili çalışıyoruz. Meclis kararıyla, planlara, paftalar işleyerek Samsun'da otopark problemini çözmeye yönelik kararlı duruşumuzu devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı