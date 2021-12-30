Başkan Demir, meclis üyeleriyle birlikte esnaf ziyareti yaptı - Haberler
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Başkan Demir, meclis üyeleriyle birlikte esnaf ziyareti yaptı

Başkan Demir, meclis üyeleriyle birlikte esnaf ziyareti yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kent merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kent merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Ziyarete Belediye Meclis Üyeleri Erdal Kara, Gül Çal, Menekşe Pekmez ve Tahsin Bulut ile birim müdürleri katıldı. Başkan Demir, yeni yıl öncesi esnafı ziyaret edip yeni yıllarını kutlayıp, bol kazançlar diledi.

Her fırsatta esnaf ziyaretlerini sürdüren Belediye Başkanı Faruk Demir, esnafların önerilerini ve taleplerini yerinde tespit ediyor. Esnafla bir araya gelip sohbet ederek Ardahan'da yapılanlar ve yapılacaklar hakkında bilgi alışverişinde bulunan Başkan Demir, "Amacımız esnafımızla istişare etmek, fikir alışverişinde bulunarak sorunlarını dinleyip, Ardahan'ımız için yaptığımız çalışmalar ve yapacağımız projeleri bizzat anlatmak" dedi. - ARDAHAN

Başkan Demir, meclis üyeleriyle birlikte esnaf ziyareti yaptı

Başkan Demir, meclis üyeleriyle birlikte esnaf ziyareti yaptı

Başkan Demir, meclis üyeleriyle birlikte esnaf ziyareti yaptı

Başkan Demir, meclis üyeleriyle birlikte esnaf ziyareti yaptı

Başkan Demir, meclis üyeleriyle birlikte esnaf ziyareti yaptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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