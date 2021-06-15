Başkan Dağtekin parti binasında vatandaşlarla buluştu
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Başkan Dağtekin parti binasında vatandaşlarla buluştu

Başkan Dağtekin parti binasında vatandaşlarla buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, parti binasında vatandaşlarla bir araya gelerek öneri, talep ve şikayetlerini dinledi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, parti binasında vatandaşlarla bir araya gelerek öneri, talep ve şikayetlerini dinledi.

Vatandaşlar ile tek tek ilgilenen Başkan Mehmet Dağtekin, halk günlerini kendilerinin gönül buluşmaları olarak nitelendirdiklerini belirtti.

Başkan Dağtekin, "Pandemiden dolayı halk günlerimizde bir esneme söz konusuydu. Ancak normalleşme takvimi ile birlikte vatandaşlarımızla gönül muhabbetlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. AK Parti'nin asıl gücü, yılın 365 günü, günün 24 saati Hakk'ın rızasını kazanmak ve halka hizmet etmek için çalışan bir yapıya sahip bulunmasıdır. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, siyasetin özü insan insana, yüz yüze, kalp kalbe iletişim olarak kalmayı sürdürecektir. Elbette bu çağın imkanlarını sonuna kadar ve en etkili şekilde kullanacağız ama bu asla siyaset yöntemimizin temel ilkesini oluşturan yüz yüze iletişimi koparma pahasına olmayacaktır. Parti binamızda misafir ettiğimiz kıymetli vatandaşlarımızla bir araya gelerek tüm konularda detaylı şekilde görüşüyoruz. Talepleri not ediyor, ilgili makamlara en hızlı şekilde iletiyoruz. Bizim için gönülden gönüle bir yol görevi gören bu buluşmalarımızı yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz inşallah" dedi.

AK kadrolarlar ile birlikte Adıyaman'ın her alanda gelişmiş kentler seviyesine çıkarmak için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden İl Başkanı Mehmet Dağtekin, "İl Başkanlığımızda gerçekleştirdiğimiz vatandaşlarımızla buluşmamızda, hemşerilerimizin ilgisi ve içtenliği her zaman olduğu gibi bizleri mutlu ediyor. Kendilerinden gelen talep ve sorunları kaydediyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı hızlı bir şekilde başlatarak sonuçlandırma gayretinde oluyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Başkan Dağtekin parti binasında vatandaşlarla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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