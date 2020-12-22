Başkan Çopuroğlu: "Geçmişini bilmeyen, geleceğini göremez"
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Başkan Çopuroğlu: "Geçmişini bilmeyen, geleceğini göremez"

22.12.2020 11:50 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:54
Başkan Çopuroğlu:

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Sarıkamış Şehitleri için bir mesaj yayımladı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Sarıkamış Şehitleri için bir mesaj yayımladı.

Başkan Çopuroğlu mesajında; "106 yıl geçti. 90 Bin Mehmetçiğimiz tipi altında donarak şehit oldu. Fakat acımız hala soğumadı. Geçmişini bilmeyen, geleceğini göremez. Bu milletin geçmişiyse kahramanlık, yiğitlik kadar gözyaşı, acı doludur. Bugün tarihe baktığımızda milletimizin, her destanının arkasında muhakkak yürek dağlayan yüzlerce acıklı hikaye vardır. Sarıkamış Harekatı, dondurucu soğukta ve tipiye rağmen kol kola giren ve dönmeyi asla düşünmeyen Mehmetçiğin acı destanıdır. Şehadet şerbetini bir asır önce Sarıkamış'ta içen bu 90 bin yiğit Türk askeri, düşmanın bile hayranlığını kazanmıştır. Bu çetin mücadelede hiçbir engel tanımayan Mehmetçik dondurucu soğuğa rağmen iman dolu göğsünü siper etmiştir. Sarıkamış Harekatı, tarihinde nice destanlar, mücadeleler, fedakarlıklar saklayan Türk milletinin yüreğine hüzünle birlikte kazınmıştır. Bayrağımızı bayrak, toprağımızı vatan eden ve Allahuekber Dağları'nın kara kışına vatan için koşan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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